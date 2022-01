Perdimos todo

"Es muy triste perderlo todo y ver que en minutos el fuego consume nuestro patrimonio, sin embargo mi esposo y yo podremos salir adelante, solo pedimos que nos ayuden con muebles, ropa y alimentos en lo que nos ponemos en orden, ya nos prestaron un cuartito para acomodarnos con nuestros hijos mientras construimos una casita para que nuestros 7 hijos estén en un lugar seguro".

Fue el pasado sábado alrededor de las 5 de la tarde que su familia estaba reunida para comer, cuando repentinamente la humilde vivienda donde habitaba con sus hijos y esposo se vio consumida por las llamas generadas de un cortocircuito, llevándose todo a su paso.

Carmen López dijo que los niños estaban comiendo cuando comenzaron a escuchar el ruido del fuego, que cuando se dieron cuenta ya había consumido la totalidad de sus enseres domésticos, ropa, muebles, calzado y herramientas de estudio de sus hijos.

"Yo tenía mi changarrito, no pude rescatar nada, pero no me alcanza la vida para agradecerle a mi dios que habiendo tanta gente en casa no nos pasó nada, sin embargo requiero el apoyo de la población para salir adelante, nos quedamos sin nada y necesitamos de la gente para poder recuperarnos".

La habitante de la colonia Ampliación 21 de marzo dijo que aunque perdieron lo material, tanto ella como su esposo están dispuestos a iniciar de cero, sin embargo es difícil pues se quedaron sin estufa, camas, lavadora y todo lo que había al interior del domicilio que en cuestión de minutos fue consumido por las llamas.

La afligida madre de familia pidió a los miembros de la comunidad y a quien guste apoyarle y pueda donarle ropa, muebles o cualquier artículo que les sirva para iniciar de nuevo su vida, ya que tanto ella como su esposo tienen una familia de 7 hijos que sacar adelante y lo piensan hacer con la ayuda de dios, quien asegura siempre los protegió y evitó que el incendio se convirtiera en una tragedia.