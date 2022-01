"Perdón por lo que le hice a Emiliano"

"Estoy arrepentido, le pido perdón a la familia y a mi Dios santo", comentó Rubén N, el hombre acusado de ser el autor material del accidente que dio muerte al pequeño Emiliano, dijo que ese día solo se tomó dos cervezas y viajaba con su nieto de 5 años cuando perdió el control de la camioneta y atropelló sin intención a Emiliano y su hermana.

El acusado ha recibido constantes amenazas por parte de usuarios de Facebook, van contra él y contra su familia, no puede ni salir a trabajar porque tiene temor, mencionó que tiene cámaras de seguridad en su domicilio y un día llegaron dos hombres a pedir información sobre él.

Dijo que el último de diciembre acudió al Ministerio Público, le pidieron 80 mil pesos, le dijeron que en el hospital se gastaban de 20 a 25 mil pesos diarios, pero un día después le dijeron que eran 50 mil pesos diarios.

"Es muy excesivo, pedía que se le atendiera en la clínica 7 pero el papá del niño no quiso, entiendo que todos queremos lo mejor para los hijos pero lo que ellos querían estaba fuera de mi alcance", comentó.

Argumentó que esa noche se tomó dos cervezas ya que estaba trabajando en su negocio personal, una purificadora de agua, cuando se fue con su nieto de 5 años rumbo a su casa, lamentablemente se le descontroló la camioneta porque en la calle había agua, la camioneta tiene llantas muy anchas y derrapó, aseguró que no iba a acceso de velocidad.

Mencionó que está dando la cara a la familia, en redes sociales se le ha atacado mucho, se ha dicho mucho sobre él, decían que huyó, cuando aseguró que ni siquiera tiene papeles para salir, son malos entendidos y teme por su seguridad y la de su familia.

"Me ha afectado psicológicamente, tengo que estar en mi negocio y no puedo porque tengo miedo a una agresión, prácticamente soy una persona pública porque yo atiendo a los clientes es muy incómodo por todo lo que se ha dicho, necesito trabajar para poder pagar lo que sea necesario", señaló.

Agradeció a la gente que hizo aportaciones económicas para recabar el dinero a beneficio de Emiliano.

"Me siento mal, yo fui el del accidente y nunca me desatendí, pero la gente no lo sabe, lo malinterpreta, doy mis condolencias con todo el corazón", comentó.

Dijo que quiere hacer su vida normal, más adelante buscará ayuda psicológica, debe trabajar y salir adelante, pagar lo que se tenga que pagar. Mencionó que su familia también está muy afectada, lamentablemente no se pudieron arrimar porque un día llegó un auto lleno de hombres a su domicilio preguntando por él.