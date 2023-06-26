Pero siguen sin ventas

“Intentamos abrir más temprano pero seguimos sin ventas, que el presidente no olvide los cambios que hizo”, externó al Cámara Nacional del Comercio respecto a la ola de calor que azota a la región centro y que ha reducido al mínimo las ganancias de todos los sectores.

Van más de 105 muertes por causas naturales pero derivados de golpes de calor que se han registrado en tan solo 15 días en la región centro, algunos fueron detectados en estado de descomposición y la mayoría se trató de adultos mayores en abandono.

Todos estos hechos fueron desestimados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su consejo fue no exponerse mucho al sol ante la actual ola de calor y levantarse temprano cuando las temperaturas aún no son tan altas.

“Fue él mismo quien eliminó el horario de verano y ahora sale con esto, así como cuando hace cambios que afectan para mal a los mexicanos”, señaló el presidente de la Canaco en Monclova, Arturo Valdés Pérez.

El empresario indicó que en su negocio están abriendo media hora más temprano pero de igual forma las personas no llegan a comprar y son escasas las que acuden durante la mañana, por lo que algunos establecimientos piensan cerrar temprano por la tarde.

“Ahora la gente no sale, para eso era el horario de verano pero se quitó, ahora creo que se está dando contra la pared el cabecita de algodón, porque ahora dice que nos paremos más temprano, que contradicciones dice”