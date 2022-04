Pide a PRONNIF le regresen a su hijo

Una madre desesperada acudió esta mañana a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia tratando de recuperar a su hijo de 8 años de edad, se trata del menor que fue localizado en un camión de la ruta 8 de Enero y que fue entregado por las autoridades a la Pronnif.

Es Alma Irene Aguilar quien no paraba de llorar y mencionaba que no había dormido en toda la noche solo de estar pensando que podía perder a su hijo por un descuido.

Son habitantes de la colonia Diana Laura en Frontera, el pasado lunes el menor viajó en el camión desde aquel sector y llegó a la zona centro de Monclova donde se encontraba asustado, perdido y desesperado pidió ayuda, pero no podía proporcionar mucha información acerca de su paradero por lo que fue necesario llamara a la policía que lo canalizó a la Pronnif.

Le pidieron que acudiera un familiar de apoyo que acreditara que estaba apto para el cuidado del menor mientras los padres se someten a un proceso, de lo contrario el menor quedaría al resguardo de la Pronnif durante un lapso de 3 meses, por lo que el abuelo del niño estaba por llegar.

Señaló que su hijo se fue a jugar con un amiguito, ya eran cerca de las 6:00 de la tarde y vio que no regresaba por lo que empezaron a buscarlo, llegaron las 8:00 de la noche y no había noticias pero fue hasta las 11:00 de la noche que llamó a una patrulla para que le ayudaran en la búsqueda del menor.

Le mostraron una fotografía del menor y se dieron cuenta que ya estaba bajo el resguardo de la Pronnif en Monclova en la cada hogar, por lo que acudieron caminando desde la colonia Diana Laura a la dependencia.

"No dormí en toda la noche por estar pensando en mijo, necesito que venga mi papá porque si no ya no me entregarán a mi niño, no lo he visto desde ayer, lo revisó un médico", comentó.

Reconoció que tuvo una omisión de cuidado y pedía una segunda oportunidad, mencionando que no volvería a pasar una situación similar con su hijo.

Su esposo Gregorio Ramírez, dijo que anteriormente estaban muy mal, pero tienen tres años echándole ganas y lo que pasó fue un error, dijo que lamentablemente tienen que trabajar y no puede dejar a sus hijos encerrados pero tampoco los puede dejar libre por su seguridad.

El padre trabaja en la obra, ella vende conos, pero lo que más querían era recuperar al pequeño de 8 años de edad y temían que la dependencia quisiera quitarles a sus otros dos hijos.