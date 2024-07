Pide alcalde conciencia en el manejo de motos

La protección comienza con uno mismo, las personas deben extremar medidas para evitar consecuencias, así lo señaló el Alcalde Mario Dávila ante el deceso de dos personas en pocos días que luego que viajaban en moto perdieron la vida tras accidentarse.

Mencionó que no es posible que la gente deje la responsabilidad en la autoridad sobre los accidentes de este tipo, cuando el municipio ha hecho su parte hasta ahora con operativos nocturnos de antialcohol y diurnos en la verificación de documentos y el uso de medidas de protección.

Mario Dávila lamentó los dos fallecidos por accidentes de motocicletas, de jóvenes que tenían toda una vida por delante.

Y añadió que aún y con toda esta situación, los padres de familia les compran este tipo de vehículos a sus hijos, sin medir las consecuencias que podrían llegar a ser fatales.

"Desafortunadamente la gente no toma conciencia, y se ofenden cuando se hacen los operativos en los que nuestra intención es justamente protegerlos, pero lo toman a mal cuando se les retira una motocicleta que no tiene papeles en regla porque podría ser robada, o que se les decomise la unidad porque no tiene casco de protección", explicó.

Dijo que la sociedad civil debe participar en combatir esta situación, y hacer entender a las personas que las motocicletas no son un vehículo para divertirse, sino para tener un medio de transporte, pero siempre y cuando se utilice con las medidas de protección debidas.

Antes de finalizar, dijo que se ha disminuido el robo de motocicletas, "trabajamos conjuntamente con la fiscalía que ya es un delito cuando es un hecho consumado y ellos lo tienen que atender, pero nosotros estamos poniendo de nuestra parte, lo que nos corresponde".