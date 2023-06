Pide ayuda mujer discapacitada

Una mujer que tiene problemas con su cadera para trabajar pidió apoyo al Alcalde para intervenir luego que las becas del Bienestar de capacidades diferentes son para personas que tienen hasta 29 años de edad.

Así, las personas aunque tengan discapacidad pero sean de 30 y más no tienen derecho a este apoyo económico.

Elena Galván, de la Colonia Margarito Silva se acercó ayer al Alcalde Mario Dávila una vez que terminó la reunión con los obreros de Ahmsa.

Le explicó su caso en particular, le dijo que es ama de casa y tiene la responsabilidad de sacar adelante a dos hijos, sostuvo que era trabajadora doméstica en la Colonia Guadalupe, pero un problema en su cadera le impide trabajar, le diagnosticaron hernia de disco.

Por esta causa, la desocuparon de su trabajo de empleada doméstica y hoy en día batalla mucho para el sustento de su hogar, su hija de 26 años le ayuda un poco con la economía, pero requieren de más ingresos, son tres en su casa, ella, su hija y un hijo de 12 años.

Señaló que buscó apoyo de esta beca y se topa con el problema de que las personas que tienen más de 30 años no tienen derecho a este recurso, hasta que cumplan los 65 y entren en el programa para adultos mayores.

Dijo que aún y cuando alguna persona mayor de 30 años pero menor de 65 tenga una discapacidad del 95% no tiene derecho al recurso.

Por ello, mostró una carta que enviará al Gobernador, porque también señala que es injusto a su parecer muy en particular que a los obreros de Ahmsa se les ayude y a personas como ella, que no pueden trabajar no se les brinde beneficios.