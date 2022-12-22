Pide ayuda para no pasar frio

María de la Luz Sandoval Ruiz requiere de materiales para mejorar su jacalito así como de cobertores para esta fría Navidad, menciona qué es una persona muy sencilla que solo busca salir adelante en un sector olvidado.

María tiene 52 años y desde hace 3 años ahorita en la colonia Ampliación 21 de Marzo, a pocos metros de dónde vive su hija, a quien le ayudaron elementos de una corporación a acondicionar su jacal y le regalaron un colchón nuevo.

"Me sube mucho la presión y la azúcar, a veces viene la ambulancia por mí y ahí me trae a vuelta y vuelta, por eso ya no he trabajado tanto en hacer repostería, apenas empezaré y espero se venda al menos uno".

Mencionó que ella pagaba renta pero el dueño vendió el terreno y se tiene que salir, es por eso que ha estado juntando tarimas y láminas, las cuales piensa trasladar a la casa de su hija Faby Martínez, para vivir a un costado, pero le hacen falta puntales para tener la base de su jacalito.

"Aunque sea empezar con puras tarimas y a forrar con pedazos de otros materiales como lonas, hasta que podamos comprar los puntales. Cómo quiera aquí se siente mucho el frío y en la última helada, teníamos hielo adentro del jacal y hasta nuestro perrito El Papi, se nos congeló de pie".

Mencionó que también pide apoyo a la población como a las autoridades municipales para que les donen materiales y puedan ayudar a su perrito El Pony, el cual fue herido por los niños de la colonia y casi no puede moverse.