Pide bolero comida y resguardo

Juan Bernardo Martínez Ramos es un bolero que se ha dedicado a este oficio deseas muchos años, y ahora pide ayuda a la Presidencia Municipal como a la ciudadanía en general, desea tener alimento para él y su familia esta temporada invernal.

Juan se encuentra ubicado atrás de la presidencia municipal de Monclova donde ha estado desde hace años y ahora, para protegerse del frío él y sus compañeros decidieron hacer una mini fogata para poder calentarse.

“Nos está yendo mal porque casi no hay trabajo y el agua está congelada ahorita, no se puede trabajar como lavacoches, por eso ahí la hacemos de bolero pero solo hemos atendido a dos personas esta mañana”.

Mencionó que para obtener más recursos su jornada es de todo el día, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, más por necesidad que por gusto a estar afuera sufriendo de las bajas temperaturas que se presentaron en Monclova.

El bolero está pidiendo el apoyo del Ayuntamiento para que les pueda dar despensas y poder cenar algo este diciembre, pues señala que han tenido muy poca clientela. Al igual que él, también sus compañeros y amigos requieren del apoyo de las autoridades pues tienen necesidades económicas y familias que los esperan en casa para poder cenar.