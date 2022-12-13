Pide CMIC más tacto con AHMSA

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) exhortó a la Presidencia Municipal de Monclova a tener tacto con Altos Hornos de México, no ejercer más presión en el pago de predial ante la situación que está viviendo la acerera.

El ayuntamiento de Monclova mencionó el mes pasado que tomaría acciones jurídicas en contra de Altos Hornos de México por los 18 millones de pesos que adeudan por pago de impuesto predial y de esta manera tratar de llegar a un acuerdo, después de que la empresa señaló que no cubrirá este pago antes de que concluya el año.

Eugenio Williamson Yribarren señaló que el ayuntamiento tiene que tener tacto al ver la situación de la empresa y en las condiciones en las que se encuentra, ya que no es lo mismo córtale la luz a una familia de cinco integrantes, que cortarle la luz a una empresa de la que dependen miles de familias, más las familias indirectas.

“Sabemos que si cubrió los millones de dólares que tenía del problema legal con el gobierno federal, y si no lo hacía se iba a meter en problemas graves y tal vez, perder la siderúrgica, congelar sus cuentas o recibir otras actitudes”.

El empresario mencionó que la empresa tiene sus prioridades como lo es el aguinaldo, pero también los directivos tienen que ver la forma en que la planta siga funcionando. Indicó que el problema de AHMSA, es que nadie quiere prestarle dinero ni vender, por lo que batallan aún más para seguir adelante.

“La empresa está en una situación donde nunca nos había tocado verla tan grave o tan grande su agonía, si es preocupante para todos los empresarios de la región centro, porque es el motor de nuestra región”.