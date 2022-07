Pide el Tec otro edificio

El Instituto Tecnológico Superior de Monclova desea incrementar la plantilla estudiantil a más de 2 mil jóvenes, por lo que el director solicitó al Secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, la construcción de un nuevo edificio.

El secretario estuvo la mañana de ayer en la universidad con el fin de presenciar la sesión informativa, dónde se analizaron los avances administrativos y académicos. Ahí, el director Raúl Farías Martínez pidió el apoyo para la ampliación de la universidad, la cual también se hará oficial mediante el documento.

"Se ha rebasado la capacidad instalada, ya no nos caben los alumnos ya que contamos con mil 512 estudiantes pero la expectativa es llegar a los 2 mil 100 jóvenes, pero por esta misma razón que no contamos con la ampliación, no nos permite crecer de esa manera".

Señaló que apenas se realizará el estudio del proyecto de la nueva unidad, con el fin de ver qué tipo de edificio será y cuánta sería la inversión del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

Añadió que cuentan con buenos indicadores en diversos temas, uno de ellos es que hay muy poco abandono escolar ya que cuentan con una plataforma en donde los jóvenes se sienten atendidos y protegidos académica y económicamente.