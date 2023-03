Pide madre de familia que cierren Secundaria 3

"Por mí que cierren la escuela hasta que todo esto se resuelva", señaló la madre de Monserrat "N" la joven de 13 años de edad que fue drogada con Clonazepam en la Secundaria 3, la cual continúa sin reaccionar, luego de tres días de tomar el medicamento controlado como parte de un reto entre estudiantes.

Molesta por la forma en que se manejó el caso de los menores que se drogaron dentro plantel con Clonazepam, Rubí Sánchez Cruz mencionó que continúa con el proceso en busca de que se tomen cartas en el asunto.

La escuela se ha negado a dar información de los estudiantes que dieron el medicamento a las menores, al señalar que todo esto se hará a través de la Fiscalía General del Estado, y ante este caso se tomó la decisión de enviar a las menores a clases en línea.

Rubí Sánchez manifestó su molestia por el trato que se ha dado a su hija y que se le catalogue como una drogadicta, además de la manera en la que se atendió el caso al principio, al restarle importancia a pesar del riesgo que esto representaba para la menor.

"Estoy molesta por que el jueves que pasó esto no me prestaron atención para mi hija, hasta ayer sábado me habló el director para que fuera a arreglar eso, pero no me hablaron para ver el estado de salud de mi hija".

Mencionó que la dirección de la escuela hizo que los padres de los menores involucrados firmaran un documento en el que están de acuerdo con la forma en la que se actuó, lo cual fue firmado por tres de los cinco padres y únicamente ella y la madre de la otra menor que fue internada no la firmaron.

"No quiero que quede así por el riesgo que hay en el plantel, de enviar a hijos y no saber si van a regresar o estar bien, si tengo miedo que tenga que ir, por mí que cierren la escuela hasta que no encuentren a toda esa gente, hasta que no acabe el proceso por lo que tomaron y todo eso".

En cuanto al estado de salud de su hija dijo que Monserrat continúa sin responder, a tres días de que ingirió el medicamento, se pasa todo el día dormida, con dolores de cabeza, mareada y con cambios de ánimo.