Pide mujer ayuda

En crítica situación se encuentra la casita donde vive Dulce Aguilar Ovando en la Colonia 21 de Marzo pues su techo es de lámina pero desafortunadamente está en mal estado y cuando llueve se moja todo el interior de su humilde hogar.

Dulce es una mujer joven que vive solo con dos hijos una niña de 7 y un niño de 6 años, por ello pide ayuda a quien pueda brindarle un poco de apoyo para cambiar las láminas de su techo y evitar que se infiltre el agua al interior.

Explicó que se dedica a limpiar casas, lavar carros o cualquier otra actividad que le permita un ingreso para darles de comer a sus hijos.

Por ello, no cuenta con recursos suficientes para comprar láminas, hizo la solicitud en Presidencia Municipal pero se mostró muy decepcionada de que la respuesta no fue positiva y porque no pudo ver al Alcalde Mario Dávila para pedirle el apoyo directamente.

Asimismo, Dulce destacó que aprovechó su visita a Presidencia la mañana de este martes, para solicitar que tomen en cuenta a los niños de la calle Huicholes para llevarles una posadita.

"Los niños de ahí son como mi hija, humildes, y tienen ganas de una piñata, una bolsita de dulces, un regalito, no importa que sean juguetes usados, los niños atesoran lo que les regalan porque no tienen en su casa suficiente para que les compren regalos", comentó.

Dulce dejó su número de celular por si alguien quiere apoyarla con láminas o con regalitos para los niños, 8661437689.