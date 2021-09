Pide perdón sacerdote de La Salle

"Se malinterpretaron las cosas, no voy en contra de la mujer y estaría traicionándome porque vengo de una mujer", respondió el Padre Lázaro Hernández ante la polémica que causaron sus comentaron a nivel nacional respecto a la despenalización del aborto.

El Vicario de la Diócesis de Saltillo en la región centro, el Padre Jorge Guzmán estuvo acompañando al sacerdote en la rueda de prensa, también se les unió el Padre Néstor Martínez, con el fin de aclarar la situación.

El Padre Lázaro Hernández comentó que el domingo pasado predicó sobre la dignidad de la familia, los derechos de la familia y la iglesia donde se educan los valores del Evangelio y del amor.

"Yo quería despertar conciencias de la importancia de la vida, no de la muerte y salió el ejemplo del porque matamos a los niños que no se pueden defender y dejamos libres a los asesinos que si se pueden defender, pero no era un ejemplo de vamos a matar a las mujeres"

Señaló que las mujeres son importantes en cualquier ambiente y sin ellas la sociedad no se mueve, recordó que al finalizar le misa nadie se acercó para hablar con él o reclamarle, sino que fue horas después que circuló la imagen y la frase "no apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben".

"Si yo ofendí a alguna persona por mi comentario o el ejemplo que puse, pido una disculpa", externó el sacerdote de la iglesia La Salle, al contrario, solo buscaba renovar la dignidad de la vida en el niño, el ausente, el joven y la familia.

Añadió, cada quien interpreta las cosas como quiere pero el Evangelio es claro, y dice que hay que amarse los unos a los otros, quien dice que ama a Dios y no a su prójimo, es un mentiroso ya que el prójimo son todos.

Por su parte el Padre Jorge Guzmán indicó que su tarea es despertar conciencias y a la luz del Evangelio, pero nunca con el afán de ofender a nadie.

"Si queremos resolver el problema de dar mayor derecho y cuidado a la mujer partiendo de privar de la vida a un ser indefenso, es desproporcionado. Lo que se está haciendo es dar una solución fácil por la vía legal a un problema que tiene un mayor fondo".