Pide registro en el IMSS para su hijo

Ángel Santiago, es un pequeño de 3 años que fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca conocida como Tetralogía de Fallot, actualmente está internado en el Hospital "Amparo Pape de Benavides", sin embargo requiere de atención especializada por lo que la madre pide ayuda para registrarlo ante el IMSS.

Desde el pasado domingo el pequeño Ángel fue hospitalizado tras sufrir una crisis debido a su afección cardiaca, el pequeño se encuentra estable, pero requiere ser atendido en una clínica de tercer nivel.

Karina García, madre del pequeño comentó que aunque la condición de su hijo fue detectada al nacer, no recibió el seguimiento necesario y no fue hasta el pasado domingo que sufrió su primera crisis, en donde dijo que se agitaba mucho y comenzó a poner problemas en su cara por lo que lo llevó al hospital.

Ahora, el pequeño se encuentra estable, pero necesita oxígeno constantemente mientras espera un traslado urgente.

En el Hospital General no cuentan con los servicios especializados que necesita, y aunque se exploraron opciones en Saltillo, la mejor alternativa es llevarlo a la Clínica 7 del IMSS y posteriormente a Monterrey. Sin embargo, la falta de afiliación al seguro social complica el proceso.

Mencionó que algunas personas se han ofrecido para asegurarla, pero hasta el momento no se ha concretado el apoyo, por lo que el pequeño sigue hospitalizado ya que no puede ser dado de alta.

"Estamos arreglando lo del seguro; creo que ya me lo van a dar. Estoy esperando que me confirmen. Si no, tendré que seguir buscando apoyo porque no puedo dejar que mi hijo se quede sin tratamiento".

La comunidad de Monclova ya ha comenzado a movilizarse para apoyar al pequeño Ángel Santiago, sin embargo, la urgencia del caso exige una respuesta inmediata para garantizar que el pequeño reciba el tratamiento que necesita.

Quienes deseen apoyar a la madre o tener más información se pueden al teléfono 866 256 7302, en donde dijo que lo único que pide es el apoyo para la afiliación y se de tratamiento a su hijo.