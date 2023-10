Pide sexoservicio y lo extorsionan

Estafan coahuilenses a personas de Ciudad Juárez, Chihuahua, se hicieron pasar por una sexoservidora y para no delatarlos con sus parejas los amenazan y cobran de forma constante, han los afectados han llegado a pagar hasta 30 mil pesos.

En entrevista para Periódico La Voz, uno de los afectados mencionó que hace más de un año tuvo problemas con su esposa y decidió contactar unos servicios de masajes con final feliz mediante una página de Ciudad Juárez, cotizó el servicio con el perfil de Yajis Lozano.

Pero todo resultó ser un fraude ya que la supuesta chica revisó el perfil del joven donde se informó que estaba casado, esto lo utilizó a su beneficio para extorsionarlo, sino le depositaba 800 pesos para silenciarla le diría a su esposa sobre el tipo de servicio que él quería comprar.

"Esa fue la primera extorsión por miedo a que le dijera, luego me volvió a pedir mil pesos y cantidades más grandes de hasta 5 mil pesos, y de eso ya va más de un año, ha seguido amenazándome y ya bloquee el perfil de todas mis redes sociales ya que me manda mensajes mediante mi cuenta de banco y me amenaza de muerte".

Señaló que para su fortuna pudo describir los datos de la supuesta mujer gracias a que pidió su número para transferirlo entre cuentas, mediante Banxico se dio cuenta que eran dos hombres quienes lo estaba extorsionando ya que se mostraba los datos del emisor y receptor.

Se trata de Ángel Meraz Zapata y Cristhian Méndez Armendáriz, ambos son originarios de Coahuila como según la información de sus Curps, y usaban los números 8662821464 y 8661592673 para amedrentarlo.

Al tenerlos bloqueados, los sujetos optaron por transferirle cinco pesos y en el concepto escribir las amenazas, al llegar a tanto es que decidió buscar el apoyo del Ministerio Público de Ciudad Juárez ya que no estaba dentro de su jurisdicción, así que decidió contactar a la Policía Cibernética de Coahuila.

"Me dijeron que tampoco podían hacer nada, es para que las personas estén atentas a este tipo de extorsiones que se están dando en el Estado de Coahuila porque se contactan con familiares hasta que te sacan dinero y más dinero, para que se cuiden de estas personas"