Piden a CFE tarifa preferencial por excesivo calor

Ante los fuertes efectos de la tercera ola de calor en Monclova, socios de la Cámara Nacional del Comercio solicitan una trifa preferencial por el elevado costo de los recibos por el uso excesivo de aires acondicionados y ventiladores.

En la ciudad se pronostican temperaturas de hasta 43 grados centígrados con sensación de 45 grados centígrados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emitió el siguiente aviso para que las personas extremen precauciones.

Arturo Valdez Pérez presidente de la Canaco, externó que aunque están acostumbrados a las altas temperaturas que hay en Monclova año con año, si les afecta el incremento en el pago de la energía eléctrica ya que un aparato de aire es esencial para los negocios.

“No es un lujo es una necesidad, siempre hemos externado que aquí deben de tomar en consideración Monclova y la región centro por los extremos calores, ni se diga en plena canícula a cuántos grados llegaremos”.

Una de las estrategias de los comerciantes es prender el clima a temperatura ambiente de 21 a 23 grados y tener un abanico chico para que pueda circular el aire, pero es necesario que las autoridades los ayuden a mitigar los gastos durante el verano.

“Lo que uno hace es tratar de aislar tu negocio con colchas o con productos aislantes de techo y paredes para que el calor no pase al interior, es algo que por el momento podemos hacer para ahorrar”