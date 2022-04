Piden a federación se enfoque en temas prioritarios

El mensaje que dio el pueblo mexicano durante la Consulta de Revocación de Mandato fue claro, al no participar más de 77 millones de mexicanos, que no estuvieron de acuerdo con el ejercicio y que piden al Gobierno Federal que se enfoque en los temas prioritarios para el país.

Guadalupe Oyervides Valdez, Diputada Local comentó que el resultado de la consulta fue claro, en donde menos de 2 mexicanos de cada 10 acudieron a votar, desairando el proceso que fue promovido por el mismo Presidente de la República.

La población lejos de que se llevara a cabo una consulta innecesaria, lo que pide es que se atiendan los temas prioritarios para el país, como es salud, seguridad, empleo, que son los puntos que le interesan a la población.

"Los mexicanos estamos preocupados y concentrados en otros temas y como manifesté antes, gastar mil 500 millones de pesos en un ejercicio para alimentar el ego presidencial, creo que se pudo haber usado en otras ramas que hoy le duele a las y los mexicanos como el tema de salud".

La legisladora coahuilense dejó en claro que no está en contra de la Revocación de Mandato que es una figura establecida en la Constitución y es una herramienta de democracia, sino el uso que se le dio, al ser el partido el poder el que la promovió y no los ciudadanos, por lo que en lugar de ser una revocación se convirtió en una ratificación.

Mencionó que en México atravesamos por momentos en los que se requieren resultados y no este tipo de distracciones.

"Ustedes saben que soy respetuosa de los resultados he ganado y perdido y siempre he sido respuestas, no estoy en contra, de hecho, respeto a quienes participaron, pero si cuestiono el hecho que MORENA haya sido el que promovió la convocatoria, que es un gasto innecesario nadie solicitando menos con la economía con la que estamos viviendo".

Señaló que a final de cuentas el que salió perdiendo fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dentro de este proceso obtuvo una disminución de 15 millones de votos, lo que demuestra una perdida en la aceptación.

Además se demostró el manejo que se les da a los programas sociales, ante el acarreo de los beneficiarios de estos programas, así como la amenaza de que se les van a retirar en caso de que no acudieran a votar.