Piden a gobierno regular los precios

Es necesario que el Gobierno Federal regule el aumento en los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, para evitar un impacto en la economía familiar, toda vez que el aumento salarial autorizado para el 2022 fue pulverizado por la inflación que se registra desde finales del 2021.

A partir del mes de enero se verá reflejado el aumento en productos y servicios, lo que representará una escalada en los precios, que complicará aún más la situación de todos los trabajadores.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que desde hace algunos meses se han registrado aumentos en algunos productos, sobre todo de la canasta básica, lo que ha impactado fuertemente a la población, al disminuir el poder adquisitivo y al comprar menos con el mismo dinero.

"Seguimos padeciendo de lo mismo, sabemos que el Gobierno Federal ha anunciado buenos aumentos de salario, hasta un 22 por ciento para este año, pero estos quedan pulverizados con el aumento de la canasta básica, es demasiado lo que han aumentado las cosas de consumo básico".

Ante esta situación señaló que debe haber una regulación por parte del Gobierno Federal para evitar que sigan aumentando los productos de consumo básico y no se vean afectada la población.

Señaló que es necesario que el Presidente de la República cumpla con los predica de que "primero los pobres" y se les apoye y proteja, pero que de no ser así, durante esta año se incrementará el número de pobres.

En cuanto al sindicato señaló que se buscará dentro de las revisiones que se darán durante este año, un aumento que permita sobrellevar el tema de la inflación, pero recordó que hay muchos trabajadores que no tienen sindicato, que no tienen revisiones y que no reciben un aumento anual, y que padecen de esta ola de incrementos.