Piden a la 4T no interfiera en elecciones de maestros

Exigen maestros que la 4T no interfiera en las elecciones magisteriales donde los docentes elegirán a sus representantes sindicales, trabajadores agremiados a la Sección 38 del SNTE señalaron que Ricardo Mejía Berdeja no puede ser candidato al no estar dentro del padrón.

En rueda de prensa, el Secretario General de Organización y delegado sindical Carlos Iván Olalde Saucedo, indicó que será una contienda democrática, transparente y que nunca se había vivido en Coahuila. Todos los trabajadores de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación podrán participar.

"Estamos esperando la convocatoria desde el sindicato nacional, no sabemos si llegue este o el próximo año, somos respetuosos de los tiempos y creo que otro grupo de compañeros extraviados, no lo está haciendo ya que están candidateandose".

Señaló que no quieren que el Subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja se inmiscuya en las elecciones magisteriales ya que ni siquiera pertenece al padrón.

"Ellos piden dejar fuera a un maestro pero ese es el error, no pueden decidir eso porque es miembro magisterial, ningún otro se puede meter y están violando el estatuto, pero si quieren involucrar al Subsecretario de Seguridad y que tome acciones para reunir a los maestros".

Carlos Olalde mencionó que si Ricardo Mejía mete las manos en las elecciones, esperarán muchos errores y traiciones para la base magisterial.