Piden a la Virgencita protección y fuerza

Son tiempos difíciles, por lo que se debe pedir a la Virgen de Guadalupe que nos ilumine y nos de fuerza para vencer aquellos obstáculos y dificultades, que nos impiden crecer y desarrollarnos adecuadamente, así lo indicó el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González.

También lee: No rescataré AHMSA”: AMLO

Tras acudir el día de ayer a Altos Hornos de México para celebrar por primera ocasión la tradicional misa en honor a la Virgen de Guadalupe, monseñor Hilario González, señaló que es necesario pedir a la virgen para superar las adversidades.

“Hay que pedir por todo, por la nación, la ciudad, la empresa, las personas, hijos, hijas de Dios para salir adelante”.

Reconoció que se viven tiempos difíciles, se sienten de una manera especial en la región por la situación que existe en la empresa, la cual siempre desde siempre ha manifestado la devoción a la Virgen de Guadalupe.