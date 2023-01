Piden a obreros no manifestarse

Altos Hornos de México está por concluir la negociación para inyectar capital fresco a la empresa que permitirá su recuperación, por lo que no es tiempo de hacer movimientos que ahuyenten las inversiones, así lo indicó el Secretario General del Sindicato Democrático, ante la manifestación que se dio por el pago del ahorro.

Ismael Leija Escalante reconoció la inquietud que existe entre los trabajadores por el pago del ahorro que se había prometido para el día de ayer, sin embargo señaló que la situación de la empresa es complicada y en estos momentos lo que se espera es que se concreten las negociaciones.

Mencionó que los trabajadores comprenden la situación que existe en la empresa, luego de dos meses en que se ha mantenido paralizada la producción, así como las afectaciones que se han tenido como el retraso en el pago de nómina y ahorro.

Es un tema que se vive en todo el grupo, no únicamente en AHMSA, en donde dijo que en esta semana acudió con la gente de Palaú, que se vieron afectados por la suspensión de la mensualidad del finiquito de la Mina 7, así como en Hércules en donde se encuentran sin energía desde el pasado miércoles.

"Ellos (trabajadores) saben la situación y no hay dinero y nos consta de los problemas que se tienen en las diferentes empresas y no sólo en las que tiene el Democrático, sino los otros sindicatos y ahí no dicen nada, aquí lo importante es mantenernos unidos y apoyar para que se concrete la inversión".

Señaló que los movimientos como el que se dio el día de ayer y que estuvo impulsado por Juan Antonio Cuellar, simpatizante del Minero, únicamente ahuyentan a los inversionistas, que temen invertir y con este tipo de situaciones se complica la situación.

Mencionó que la mayor parte de los trabajadores comprenden la situación de la empresa y por eso se tuvo poca convocatoria dentro del movimiento del día de ayer, que en mayoría, eran personas afines al Minero, que lo hicieron de manera política.