Piden a obreros se pongan la camiseta

Falta que se pongan la camiseta obreros de Altos Hornos de México, refiere Ismael Leija Escalante y quien invito a los trabajadores para que acudan a laborar y no utilicen el camionazo pues la empresa requiere del personal sindicalizado para que realicen el mantenimiento en las diferentes áreas y evitar los accidentes que se han registrados como el incendio en Planta cinco.

"Hay compañeros de San Buena, Frontera y de Castaños que jamás dejaron de presentarse en sus labores, se ponían de acuerdo entre uno, tres hasta cinco personas en automóviles propios." Mencionó.

De acuerdo al contrato colectivo de Trabajadores, el servicio de Transporte está estipulado como un beneficio, en caso de que no se presente la unidad, y el obrero no acuda a trabajar, su inasistencia será aprobada y no representa falta.

Más de 40 trabajadores se anotan en una lista en una de las paradas de autobuses en la ciudad de Castaños, señalaron para Periódico la Voz que esperan de 20 a 30 minutos y si no llega el autobús se regresan a sus casas, se anotan en la lista y esta es enviada al Sindicato.

INICIAN PLÁTICAS CONTRACTUALES PARA REVISION DE CONTRATO COLECTIVO

Sera el próximo mes de marzo cuando se celebre la revisión de contrato colectivo de la sección 147 de AHMSA, sin embargo esta podría prorrogarse ante la situación por la que atraviesa la Acerera.

"La mas difícil en toda la historia en la sección 147, vamos a esperar la buena disposición de Altos Hornos pues las negociaciones están muy avanzadas.

A título personal les digo que ya estamos a nada de que se dé una solución y se lo digo porque platico con personal, Ojala y primero Dios así sea, por eso pido a los trabajadores que estén dentro de sus áreas, que los equipos estén bien cuidados se les esté dando el mantenimiento adecuado, y el día que ya retomen las dos plantas siderúrgicas pues que no tengamos contratiempos como el de la planta cinco.