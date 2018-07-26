Piden a Paredes frenar los robos

Integrantes de la Unión de Organismos Empresariales pidieron mayor seguridad al alcalde Alfredo Paredes y externaron su preocupación por los casos de delincuencia y sobre todo los robos a negocios, pidieron un cambio de estrategias para tener una ciudad tranquila.

Fue en la sala de cabildo en donde empresarios de la Canaco, Coparmex, Cmic y pertenecientes a la Asociación de Hoteles y Moteles sostuvieron la plática, ahí estuvo presente Gerardo Arellano director de Seguridad Pública y el Alcalde.

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Antonio Álvarez Rodríguez, presiente de la Unión de Organismos Empresariales.

Externaron sus inquietudes y pidieron números reales de los índices delictivos, además de conocer las estrategias para la prevención de delitos mismas que se deberán reforzar.

Además de exigir mayor seguridad, la intención de los empresarios fue establecer un diálogo más directo con el Alcalde y con el Director de Seguridad Pública, para conocer más a detalles lo que pasa en la ciudad y trabajar más en la prevención, pidieron que la reunión se realice cada mes.

Solicitaron recuperar el Patronato de Bomberos y Protección Civil para trabajar en prevención de estos delitos, además de continuar con las reuniones con corporaciones policiacas para ver robos o temas más reincidentes, ver cómo se pueden atacar y disminuir y tener coordinación con Rodrigo Chaires Zamora delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Región.

Pidieron más atención en alumbrado público, deportes, cultura y diferentes actividades para disminuir el tema de inseguridad, así como en la infraestructura y temas de educación.

“Quisiéramos que no hubiera ningún tipo de delito, desgraciadamente no es así pero por eso se necesita trabajar más en la prevención, en temas de iluminación en las calles, en el deporte y el cuidado de escuelas”, comentó Antonio Álvarez Rodríguez presidente de la Unión de Organismos Empresariales.