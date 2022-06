Piden ayuda de MARS para encontrar a Cris

Ha pasado un mes desde que Cristopher Anguiano Flores desapareció, es como sí la tierra se lo hubiera tragado, su familia ya no sabe qué hacer para seguir buscándolo, por ello aprovecharon la visita de Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador del Estado, llevaron pancartas y le pidieron su ayuda, el gobernador se comprometió a hacerlo.

Como se recordará, Cristopher Anguiano Flores es el joven de 20 años de edad, transgénero que desapareció la madruga del 15 de mayo, "Cris" como le dicen sus amigos, es un joven que tenía seis meses viviendo con su amigo Danny Segura, la madrugada del 15 de mayo dijo que saldría a una tienda de conveniencia, aunque también existen versiones de que se fue con un trailero, no se sabe qué pasó pero desde entonces no aparece.

Cinco días después su amigo Danny reportó a la familia de Cris sobre su desaparición, de inmediato Claudia Flores levantó una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas y empezó una búsqueda acompañada de amigos de ella y de Cris estuvieron en brechas, lotes baldíos y diferentes puntos buscando indicios de Cris pero nada encontraron.

Hoy se cumple un mes desde su desaparición y si familia lo sigue buscando, pero los recursos se han agotado y mediante redes sociales, su hermano Giovanny Anguiano Flores pidió el apoyo de la gente para la gasolina.

"Buenas tardes soy el hermano de Christopher si alguien nos gusta apoyar con algo les agradeceríamos demasiado ya que no estamos muy bien económicamente y no tenemos para la gasolina para la búsqueda de mi hermano, si nos apoyan con uno, cinco o diez son de mucha ayuda y también con sus oraciones para que regrese con bien a casa", publicó en días pasados en su Facebook.

Agregó, "Ya es un mes que está desaparecido y estamos desesperados, la fiscalía no se mueve porque dice que no tiene para la gasolina, para mover las unidades o que no tienen unidades disponibles entonces nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta", agrega el número de cuenta 4152 3134 6934 8382 de BBVA.

Comento que la autoridad no está buscando un objeto, están buscando a una persona desaparecida, señaló que conoce bien a su hermano y está en peligro porque si él se diera cuenta rápido les hablara por teléfono porque sabe que su mamá está mala de salud.