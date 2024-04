Acabaría Sheinbaum con constructoras

Rechazan empresarios la propuesta planteada por la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, para que sea el Ejército Mexicano el que construya las casas del Infonavit, temiendo que se convierta en otro fracaso del Gobierno Federal.

La propuesta en cuestión, ha generado gran inquietud y descontento en la comunidad empresarial. Según Mario Coria Rohell, esta iniciativa no solo carece de viabilidad técnica y económica, sino que también plantea problemas en términos de eficiencia y calidad en la ejecución de los proyectos de vivienda.

El presidente de la Coparmex recordó que en la región centro de Coahuila como en otras partes del país, los constructores no tienen mucho trabajo y han emigrado de sus lugares de origen para poder seguir en pie.

"Ya sabemos por dónde van, a que el Ejército Mexicano sea constructora de las casas de Infonavit y no estamos de acuerdo con eso. Si me preguntas a mí, estamos viviendo un gobierno de regresión donde se volverá empresario como el gobierno de hace 50 a 60 años que creaba paraestatales".

Señaló que el Gobierno Federal no es quien mejor administra empresas sino que debe a dedicarse a administrar y gestionar impuestos, trabajar en temas de salud, seguridad, limpieza y más, que es lo que le corresponde.

"Vemos cosas y proyectos que no le funcionaron al gobierno federal como la mega farmacia que no tiene medicinas, un aeropuerto donde los aviones llegan con pocos pasajeros. Los temas donde han emprendido es donde han fracasado, lo peor es que no reconocen esos fracasos"