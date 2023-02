Piden ayuda para las Hermanas Vázquez

Las hermanas Vázquez Mendoza requieren del apoyo de la ciudadanía, una de ellas requiere una operación de corazón abierto la cual tiene un costo de 2 millones de pesos con miras a obtener un Seguro Social, mientras que la otra tiene cuidados paliativos del Hospital General de Saltillo.

Su madre Clarita relató para Periódico La Voz que su hija de 14 años de edad padece de autismo, tiene endocarditis bacteriana, infección en vías urinarias, sospecha de crisis convulsivas, sospecha de miaxoma cardiaco, entre otros problemas emocionales.

"Esto es un diagnóstico que me dieron en el Hospital del Niño en Saltillo y aquí me moveré para que pueda tener Seguro Social y logren operarla ya que en marzo tiene a programación de la cirugía en el Hospital Materno de Monterrey, donde saldría muy caro y no puedo sola"

Externó que el papá de los niños no se ha hecho cargo de nada y en donde trabaja tampoco le dieron respuesta para verificar los datos y que al menos pueda llegarle 300 pesos de manutención. Así mismo, comentó que apenas ayer lunes regresó de Monterrey, Nuevo León, donde operaron a su mamá, los médicos le retiraron la matriz y reconstruyeron vejiga, por lo que tiene que pasar tres meses en recuperación.

La familia vive en la calle Venustiano Carranza número 155 y Francisco Villa en la colonia Estancias de Santa Ana, donde también están sus otros dos hijos pero es Clarita la que lleva el sustento a todos, se dedica a vender artesanías en el bulevar Harold R. Pape con Francisco I. Madero pero le gustaría que los monclovenses pudieran ayudarlas ya sea con despensa, de forma monetaria o con pañales Huggies etapa 7, ya que son los únicos a los que no es alérgica la menor.

"La situación de mi hija la mayor, de 17 años de edad es mejor, ay que recibe cuidados paliativos en Saltillo donde cuenta con apoyo de los médicos y enfermeras, pero le funciona el 48 por ciento del corazón".

Los interesados en ayudar a las hermanas Vázquez Mendoza pueden acudir al domicilio antes mencionado o bien, depositar a la tarjeta Afirme con este número de cuenta 4130980111496533.