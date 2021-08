Piden ayuda para niño de cristal

Elida Graciela Valdés Esparza necesita apoyo económico porque su hijo Byron de 6 años de edad será intervenido quirúrgicamente ambos padecen de la enfermedad osteogenisis imperfecta, "Huesos de cristal" y aunque ella es muy activa en cuanto a estar bien económicamente estos meses de pandemia ha sido muy difícil trabajar.

Su sueño era ser madre y a pesar de su enfermedad su bebé fue planeado, todos le decían que no lo hiciera, porque le heredaría su enfermedad, pero ella desde muy pequeña fue independiente y nunca vio su condición como un obstáculo para ser igual que los demás.

Cuando se embarazó su cadera se fracturo, su pansa creció mucho y la afectó su columna, le decían que iba a morir o que el bebé no se iba a lograr, pero el próximo lunes Byron cumplirá 6 años de edad, le emociona mucho que llegue su día.

Su enfermedad tiene que ver con la falta de colágeno, sus huesos están muy frágiles, por esta razón el pequeño se fracturó hace tres años una pierna, en el IMSS se la dejaron mal, lo llevaban a un hospital de Houston donde tenía programado una operación para el mes de mayo, el hospital es gratuito y tenía permiso especial para ir a Estados Unidos, pero cuando llegó la pandemia le quitaron el permiso humanitario.

Su madre buscó por otro lado, le dijeron del mismo hospital pero está en Ciudad de México, será el próximo 5 de noviembre cuando el coloquen un clavo en su pierna, la cirugía no se cobra, pero recaudan fondos para los gastos, porque al niño lo llevará su abuela, pagará pasaje por ambos y posiblemente tengan que regresarán en avión.

No se sabe cuánto tiempo estarán allá, tal vez tengan que quedarse algunos días, tendrán que pagar hospedaje, transporte y otras cosas.

Hace poco tiempo, Elida Graciela se independizó, para ser exactos fue hace 7 meses, ella aplica uñas de acrílico, maquilla, hace publicidad para negocios, hace postres y los vende a sus vecinos.

"Ha sido difícil salir adelante pero poco a poco vamos, se me ocurre algo y lo hago y lo vendo, pero hay días en que no vendo nada, antes vendía pupilentes, pero no tengo para surtir, vendía maquillaje, siempre desde muy chiquita vendo", comentó.

Dijo que cuando ella era pequeña no la atendían porque no le gustaba, nunca fue impedimento para que pudiera hacer las cosas, aunque no camina hace todo lo que hace cualquier persona.

Últimamente no ha podido surtir el material que necesita, pero hace rifas, algunos eventos como el que se realizó en la Carroña, además hay gente muy buena que le regala cosas para que las pueda rifar, interesados en apoyar la causa pueden hacerlo en calle Cerezo, colonia Jardines de Aeropuerto en Frontera o al 8661724829.

El pasado lunes Diana Salazar presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos le hizo entrega de un apoyo económico por parte de Arturo Hernández mejor conocido como "El paisano" por lo que agradeció mucho el apoyo que le brindaron.