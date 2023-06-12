Piden baño a las mascotas para combatir garrapatas

MONCLOVA., COAHUILA.-La Secretaría de Salud hizo un llamado a los dueños de mascotas caninas para que los bañen y los limpien de pulgas, ya que en esta temporada se incrementan las plagas de este tipo de animales, lo cual provoca enfermedades entre la población.

Faustino Eugenio Aguilar Arocha dijo que durante esta temporada donde el calor es cada vez más fuerte y severo se incrementa la proliferación de pulgas, sobre todo en los perros que se vagan por la calle sin ninguna higiene y control, es por ello que la ciudadanía debe estar alerta y en caso de detectar una plaga, llamar a Secretaría de Salud para que se realice la fumigación del área.

Dijo que evitar la proliferación de pulgas es importante para la salud de la población, toda vez que la picadura de este animal puede provocar la enfermedad de Lyme, la cual es producida por una garrapata ciervo y causa síntomas que afectan la piel, el sistema nervioso, el corazón y las articulares de la persona.

Mencionó que al principio la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas que comienzan con salpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero si no se trata temprano la infección puede extenderse a las articulaciones lo que genera graves problemas de salud.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria dijo que es por ello que quienes detecten proliferación de pulgas y garrapatas, deben de dar a conocer la situación ante la Secretaría de Salud para que fumiguen y traten a sus perros con medicamentos especiales que exterminen las pulgas y garrapatas, evitando así problemas en la salud e la población.