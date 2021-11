Piden castigo por maltrato de animales

Cada vez es más común ver como las personas maltratan a los animales sin que las autoridades les impongan un castigo ejemplar, dijo Ana Luisa García titular de la fundación "Patitas Peludas".

La maldad humana es cada vez más tangible y las leyes definitivamente no están creadas para defender a quienes no tienen voz, recibimos llamados toda la semana de personas que nos piden rescatar perros y gatos que viven en situación de calle y que se encuentran enfermos, sin embargo también existen cada vez más casos de animalitos que son torturados cruelmente solo porque no hay nadie que levante la voz a su favor.

Dijo que muchas personas abandonan sus animalitos a media calle solo porque presentan alguna enfermedad que fácilmente pueden atender con un costo muy mínimo, sin embargo los corren de sus casas y los dejan vagando en las calles donde están expuestos muchos peligros, entre ellos a las personas que por nada los golpean, los pintan, los queman y los lesionan sin temor alguno.

"He visto a la cara a muchas personas que agreden a los animales y con total cinismo me dicen que no haga tanto show que son animales, incluso incitan a sus hijos pequeños a hacerles daño sin ningún remordimiento, situación que se recrudece debido a la falta de sanciones a delitos de este tipo en contra de animales domésticos y de todo tipo".

Ana Luisa García dijo que también es cada vez más común ver perros en situación de abandono, los cuales además de estar desnutridos, presentan lesiones graves y enfermedades que pudieron ser atendidas a tiempo para evitar que los animales sufran.

Mencionó que es importante impulsar más leyes a favor de los animales que sufren de golpes, lesiones y todo tipo de acciones denigrantes a manos de persona que sin temor alguno los maltratan por el simple hecho de no tener voz para denunciar.

"Ya tuvimos un caso pero las autoridades no ponen atención porque son animales los lesionados, pero debemos de poner mucha atención en este tipo de casos que cada vez son más crueles, ya que quien se atreve a hacer daño a un animal indefenso, puede hacerlo también a una persona".

.

Datos crudos:

Se han detectado a personas que maltratan animales en público y que no tienen un castigo por parte de las autoridades.

Han acudido a atender perritos que han sido incendiados y que por sus quemaduras requieren atención especial, los cuales se recuperan pero se les quedan secuelas muy importantes.

Este tipo de casos han sido denunciados a las autoridades y aun con pruebas no se detiene a los agresores.