Piden cese de Director de Transporte

Arfax Salas Sánchez, presidente de la Asociación de la Revolución de Emiliano Zapata, pidió el cese del director de Transporte, René Rodríguez Dorado, a quien acusó como ineficaz y prepotente.

“Que lo quiten de ahí porque no sirve para nada, es una persona muy soberbia, está haciendo daño a la gente de Monclova no arregla nada, da puras evasivas a nuestros problemas”, comentó.

Arfax Salas Sánchez, Asociación de la Revolución de Emiliano Zapata.

Esperó al Alcalde para pedirle que hiciera algo, ya que no son los únicos que han pedido la destitución del Director.

Comentó que constantemente le realizan quejas por las anomalías que se encuentra en el transporte como malos olores, grafitis, falta de asientos, es una situación desagradable para los usuarios que lo utilizan.

Desde hace tiempo se les mencionó estas inconformidades y no ha hecho nada por mejorar el transporte de la ciudad, Arfax Salas comentó que no es un transporte de segunda, no es ni de cuarta.

“Aquí hay mucha gente capacitada para que lo sustituyan, pero que hagan algo porque nada más está haciéndose loco y no nos atiende, cuando esa debería ser su única función”, comentó.