Piden denunciar a malos policías

Es importante el seguir denunciando los abusos policiacos en Monclova, asegura el ciudadano Esteban Manuel Pérez, quien dio a conocer el primer caso de intentos de extorsión por parte de elementos de tránsito.

Añadió que tal vez si funcionan las cámaras pero lo que no funciona es el personal, esto luego que se denunciaran dos casos de elementos de tránsito deteniendo a los connacionales en el libramiento de la Puerta 4 de Altos Hornos de México.

“Porque no poner en los puntos de revisión, un visor que vea que no se maltraten a los paisanos, no vamos a traer un inspector de Derechos Humanos en cada patrulla, pero si cuando menos en los puntos importantes al ingresar o salir de la ciudad, para verificar si fueron vulnerados sus derechos”.

Mencionó que hasta el momento se han grabado 4 casos como los que ya se dieron a conocer y otro más que no se alcanzaron a grabar pero que si fueron presenciados por las personas. Invitó a la población a seguir alzando la voz y ayudar a los paisanos, además de proporcionar cualquier foto o grabación al número 8662082465.

“Yo soy comerciante de refacciones pero si me levanto temprano y me doy vuelta por la ciudad para ver que encuentro y denunciarlo, pero se necesitan a más personas que den a conocer lo que está pasando para que se pueda evitar”