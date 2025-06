Bienestar pide a comités escolares denunciar irregularidades en uso de recursos

En respuesta a las inquietudes generadas por el uso de recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, el director regional de Bienestar en la Región Centro, Pepe Erives, enfatizó que los comités escolares tienen la facultad de acudir directamente a las autoridades si detectan irregularidades, sin necesidad de consultar primero a la Secretaría de Bienestar.

"Los padres organizados en comité tienen la responsabilidad y el derecho de actuar cuando algo no cuadra. No tienen que esperar indicaciones nuestras para denunciar", explicó.

La declaración surge tras el caso del Jardín de Niños Federico Froebel, donde se cuestiona la desaparición de recursos asignados a obras inconclusas, pese a que el dinero ya fue retirado en su totalidad.

Erives aclaró que el rol de Bienestar es únicamente de acompañamiento técnico y no de supervisión directa del gasto.

"No fiscalizamos, solo facilitamos el proceso. Si el dinero ya no está y no hay avances, se debe acudir a la Fiscalía. Es un tema de legalidad, no de trámite interno", declaró.

También señaló que existen formatos de denuncia accesibles para padres de familia y recomendó conservar estados de cuenta y evidencias para respaldar cualquier acusación.

Finalmente, reiteró que el manejo de recursos escolares es responsabilidad del comité, y que la denuncia ciudadana es clave para evitar que se repitan casos similares.