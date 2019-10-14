Piden encontrar al asesino de Maripily

A más de 10 meses del feminicidio de María del Pilar Sánchez, para sus familiares la herida sigue abierta y más con el presunto asesino burlando la justicia, por lo que una vez más pidieron a la ciudadanía colaborar para dar con el paradero de Juan Pablo Alvarado.

Fue Juana Flores, hermana de Maripily como le decían de cariño a María del Pilar quien recurrió a los ciudadanos a través de redes sociales para pedir ayuda y encontrar a quien le arrebató la vida a una alegre mujer que luchaba día a día para salir adelante.

Realizó publicaciones a través de la red social esperando llegue a muchos ciudadanos y si alguien ha visto a Juan Pablo de aviso a las autoridades, para que sea llevado ante la justicia y pague por arrebatarle la vida a Maripily en el domicilio de una de sus hijas en Ramos Arizpe.

La familia aun está buscando justicia por este hecho que les llenó de luto y dolor, la muerte de Maripily que sigue siendo para ellos muy dolorosa y aún más de saber que el responsable de ese dolor está libre viviendo su vida como si nada hubiera pasado.