Piden esperar a registro oficial

Aún no da inicio el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, por lo que el Administrador Local de Recaudación de Rentas hace un llamado a la población, para que aún no realicen ningún pago y mucho menos caigan en manos de personas que aseguran realizar el trámite por un monto de 2 mil pesos.

Después que trascendió las irregularidades registradas en la página del REPUVE, en la que se permite el registro de vehículos y el pago, sin que aún inicie el proceso, Pablo González González, exhortó a la población a que guarde la calma.

Señaló que aún no inicia el proceso, por lo que aún no se debe realizar el registro, ni dar ningún pago, porque este podría no ser reconocido.

"Nosotros nunca hemos dicho que ya estamos listos, aquí lo que yo quiero es transmitir que no paguen nada todavía, no se porque pagan si no sabemos cuando vamos a empezar y si va a ser valido ese pago o no".

Así mismo alertó a la población sobre personas que están ofreciendo realizar el trámite por un monto de 2 mil pesos, otorgando el formato, sin embargo aún no es válido, por lo que llamó a la población a no caer en esta estafa.

Se tiene conocimiento de personas que ofrecen este servició a través de redes sociales, así como un despacho a espaldas del Campo San Antonio.

"Son personas que se está dedicando a hacer los formatos, pero los formatos son gratis en la página del SAT, una vez que nosotros digamos que ya vamos a empezar, estas personas están estafando a la gente con 2 mil pesos, por hacer un trámite que no tiene ningún costo", indicó.

Comentó que se han presentado varios casos de personas que han realizado este pago, por lo que reitera a la población que esperen a que se dé la información oficial.