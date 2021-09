Piden justicia para Brenda

Alejandra Moreno Flores y Víctor Vázquez Tapia, papás de Brenda Sandoval Moreno quien fue agredida por su pareja, pidieron que se haga justicia y señalaron que no cuenta con seguridad social, por lo que también piden que la delegación del Programa de Bienestar se haga responsable de los gastos que se generen mientras está hospitalizada.

Su mamá Alejandra mencionó que su hija tuvo un accidente laboral, fue atendida y le dieron una pastilla muy fuerte que la desorientó y se quedó dormida en el camión cuando iba en camino a casa de sus papás.

Al percatarse de esto, el chofer que era amigo de Otoniel, le habla para informarle que se había quedado dormida en la parada de las unidades y cegado por sus celos, se trasladó y comenzó a agredirla con un exacto, pensando mal de la situación.

"De repente él cambió, ya la había golpeado antes y yo siempre la recogía para mi casa, pero ella seguía volviendo con él e incluso ya lo había denunciado ante las autoridades por los malos tratos que le daba. Yo le decía que como mamá debe de comprender y actuar por la criatura que tienen ellos"

Brenda y Otoniel tienen un hijo de tres años de edad, quien ha presenciado los actos violentos hacia su mamá. Alejandra Moreno señaló que el rara vez se emborrachaba pero sí era demasiado celoso y es un hombre muy inseguro.

Así mismo, comentaron que Brenda no cuenta con seguridad social desde que empezó a trabajar en el programa de Bienestar, dijeron desconocer hace cuanto empezó, por lo que piden que se hagan responsables de los gastos mientras está internada en el hospital. Afortunadamente otros Servidores de la Nación no la han dejado sola y desde que se enteraron no han parado de visitarla o llevarles cosas a sus papás.

"Está un poco adolorida de los golpes y las cortadas, y no va a dar declaración ahorita, hasta que ella lo decida, aparte que no puede hablar muy bien ahorita, no me ha platicado muy bien todo y la decidió de levantar una denuncia está en ella".

Así mismo, la subdelegada del programa de Bienestar señaló que no podía dar información al respecto y que los medios de comunicación investigaran por su cuenta, ya sea con el delegado estatal Reyes Flores Hurtado o bien, mediante la página de transparencia.