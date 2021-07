Piden mejore Mario para que pague lo que hizo

Familiares de Victoria Molina desean que mejore la salud de Mario "N" con el fin que pueda hacerse justicia, la joven agredida se encuentra en la cama 2 de terapia intensiva de la Clínica 7 del Seguro Social, aunque tiene varios traumatismos en su cuerpo, no presenta fractura en su glóbulo ocular derecho.

Su hermana Mirta Molina menciono que Vicky solo ha abierto un ojo y desconoce que le pasó o que día es. Ayer por la mañana le realizaron otro TAC y su salud sigue igual de delicada, los médicos están tratándola para mejorar su salud y resolver los problemas más apremiantes.

Vicky ingreso a las 11:00 de la noche del martes pasado y debido a que Mario "N" también requirió atención, ambos estuvieron en el mismo hospital por unas horas.

Antes de ser trasladada del Hospital Amparo Pape se le descartó una fractura orbitaria, pero si tiene edema en la órbita derecha. El oftalmólogo la revisó y presenta un pequeño sangrado, creen que es una hemorragia leve a nivel cerebral.

"Ojalá que el se mejore, que se recupere para que pague lo que hizo. A ver si ahora sí las autoridades tomen en cuenta el caso por todo lo que le hizo, ahorita no la mato pero que tal si la mata más adelante".

Así mismo, la familia ya procedió legalmente en contra del agresor, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a tomarle la muestra de la única huella que le quedó después de la violencia que sufrió.

"Anoche lo ingresaron al IMSS cuando intento matarse, pero ya lo pasaron al Hospital amparo Pape, tenemos miedo mi mamá y yo porque nos han estado tomando fotografías entre un hombre y una mujer".

Señalo que su hermana no podrá trabajar mientras se recupera y no hay alguien que vea por sus cuatro hijos, siendo la más pequeña hija de Victoria y Mario. El niño de 7 años ya empezó a preguntar por Victoria y la más pequeña no para de llorar.