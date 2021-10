Piden no ofrecer descuentos falsos

Al no haber Profeco a nivel local, la Cámara Nacional de Comercio está exhortando a comerciantes a no ofrecer descuentos falsos, porque el cliente revisa los precios desde antes y lo único que ocasionan es que no les vuelvan a comprar.

Arturo Valdés Presidente de la Canaco dijo que es difícil engañar al cliente, no hay que jugar con ellos porque solo te comprarán una vez y no volverán hacerlo, hay que dar descuentos reales, esa es la regla de oro para cualquier cliente que chequen, comparen y compren.

Dijo que la mayoría de los clientes revisa los precios, por eso es difícil engañarlos, ya revisan los precios desde ahora, pero hay que comprar lo que haga falta, no comprar solo por comprar.

Pero la realidad es que hay que ofrecer descuentos para poder vender, el año pasado participaron en El Buen Fin 400 comerciantes, esperan que este año sea un mayor número.

Ya se ha invitado a comercios a afiliarse al buen fin, pueden participar socios y no socios, cualquier comerciante que quiera participar debe hablar a la cámara, llenar una solicitud, decir que quiere otorgar un 10 o un 15% de descuento para que sea atractivo para el cliente.

Es del 10 al 16 de noviembre y cualquier comerciante que quiera participar en el Buen Fin, será bienvenido, se le otorga publicidad y son incluidos en la página de la Canaco.