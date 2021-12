Piden obras en la Oscar Flores Tapia

Vecinos de la colonia Oscar Flores Tapia pidieron al Alcalde Electo que el sector sea incluido en el programa de infraestructura urbana en la próxima administración, asegurando que la colonia tiene muchas carencias y aunque tiene más de 30 años de fundada, pocos son los beneficios que se les han otorgado.

"Durante muchos años hemos solicitado obras de todo tipo, si usted observa bien los carros batallan mucho para entrar y salir del sector porque es puro mugrero de calles, no tenemos pavimento y todas están llenas de piedras y si llueve es peor porque se genera mucho lodo y provoca que los carros se queden atorados".

Los vecinos comentaron que no es posible que se tenga el problema de la expropiación de terrenos del área verde del municipio y no hayan durante toda la administración tratado por lo menos de darle una mejor imagen al sector, toda vez que son contadas las calles que tienen pavimento y algunas de ellas no cuentan con red de drenaje ni agua potable.

Mencionaron que la falta de alumbrado también es un problema pues durante la noche la colonia Oscar Flores Tapia se convierte en una boca de lobo, lo cual genera inseguridad al momento de que los habitantes del lugar quieren trasladarse a pie a la tienda o a algún otro sitio pues tienen miedo de ser asaltados al existir áreas de matorrales en medio de las calles.

"Estamos cansados de que las administraciones van y vienen y nadie hace nada por nosotros, ya le habíamos pedido al ex. Alcalde Gerardo García que nos incluyera a su proyecto de obra y no nos tomó en cuenta, también en varias ocasiones le pedimos a Alfredo Paredes que nos trajera obras por ser un sector muy marginado y tampoco cumplió, es por ello que esperamos que el Alcalde Electo Mario Dávila si nos tome en cuenta en su proyecto de obra para tener una mejor calidad de vida para nuestras familias".