Piden pavimento en la colonia Las Flores

Pide empresario al Ayuntamiento de Monclova la pavimentación de calle en la colonia Las Flores, con el que se verán beneficiados tanto los trabajadores, vecinos y los trabajos de dos empresas locales.

Oscar Javier Jiménez Pérez, empresario con negocios en colonia Las Flores, externó que el gobierno municipal está realizando obras de infraestructura urbana en diversos puntos de Monclova, es por eso que solicitó el que también se tome en cuenta algunas calles del sector.

El transportista mencionó que cuenta con un negocio de tracto camiones y otro de reciclados, por alrededor de 30 años se ha mantenido dando servicio y empleo a decenas de personas, se ubica sobre la Avenida Constitución esquina con calle Revolución.

“Durante todos estos años he pagado impuestos que corresponden a ambas empresas, así como generado empleos y participado en la economía local, ya que ambas brindan empleo a los vecinos de la colonia, quienes tienen que cruzar las calles en mal estado para llegar a las instalaciones”

Manifestó que actualmente el Ayuntamiento pavimenta la calle Juan Castro, ubicada a una cuadra de la Revolución, por eso es que buscará un diálogo con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y con el titular de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para solicitarles su apoyo en la gestión para que pavimenten las calles aledañas a sus empresas.