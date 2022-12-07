Piden precaución al pasar por Zacatecas

El Alcalde Mario Dávila recomendó a vacacionistas mucha precaución en su paso por Zacatecas y de ser posible que tomen rutas alternas para evitar riesgos.

Hoy por hoy este estado vive una situación difícil, por lo que los alcaldes de otros estados han hecho exhortos para evitar a los viajeros el paso por este lugar.

Ante esto, el jefe de la comuna monclovense, dijo que en el caso de Coahuila y la región centro se ha trabajado mucho por la seguridad, y la prueba es que este estado es uno de los tres más seguros a nivel nacional.

Destacó que ha habido inversión municipal y estatal en el tema, y añadió en el caso de Zacatecas los viajeros pueden elegir entre San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato para circular, luego que la ventaja es que Zacatecas es un estado céntrico en el país y se puede circular por vías alternativas.

Sobre los paisanos que eligen a Coahuila, el Alcalde Mario Dávila refrendó que la instrucción es ofrecerles la atención en su paso por este municipio, no molestarlos con infracciones, y mucho menos con actos de corrupción, que si son denunciados, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Asimismo, dijo que habrá refuerzo en los operativos decembrinos, que se realizan en conjunto entre la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Estatal y la Municipal.

Asimismo, dijo que a partir de enero, se tendrán en activo los 42 elementos que se encuentran en la Academia de Policía.

De los cuales un 75% irán al área de la policía preventiva y el resto a la policía de tránsito, por ello, incrementan la fuerza de la seguridad pública municipal.