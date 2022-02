Piden quitar a Napo su cargo

Ex trabajadores de Cananea solicitan a la Presidenta del Senado de la República Olga Sánchez Cordero, que se separe a Napoleón Gómez Urrutia del cargo con la finalidad de que enfrente a la justicia, por el tema de los 54 millones de dólares.

Integrantes del Grupo de los 719 presentaron una serie de oficios a la Presidenta de la Cámara Alta, para que se suspenda de manera temporal a Gómez Urrutia y enfrente la justicia, después que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha ordenado en cuatro ocasiones el pago de los 54 mdd a los ex trabajadores de Cananea.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático, señaló que mantienen contacto con la gente de Cananea, quienes se mantienen en la pelea por el pago del dinero que les corresponde.

Señaló que se está pidiendo la suspensión de Napoleón como Senador, para que no se esconda detrás de su fuero, y lleve el proceso en igualdad de condiciones, ya que también se vale de su cargo para obtener amparos.

"Se busca que enfrente las acusaciones igual que toda la gente, que no se tenga el respaldo del puesto, que pesa y tiene comunicación con gente que le pueden promover más amparos, por lo que piden un piso más parejo y justicia".

Mencionó que el Gobierno Federal no debe permitir estos casos de abuso e impunidad, donde el líder minero continúa amparándose para no pagar el dinero de los ex trabajadores y dijo que es momento que las autoridades "arrimen" a Napoleón.

"Que lo hagan cumplir, es una vergüenza que Napoleón esté peleando con sus representados, ahorita no les quiere dar lo que les pertenece, que mal que el Gobierno (Federal), ha arrimado a mucha gente, como a Lozoya, pero no ha hecho nada contra Napoleón, quien se vale de sus influencias para evitar enfrentar la justicia".