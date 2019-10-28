Piden se investigue a los líderes sindicales

Ante las acusaciones que se hicieron en contra del líder de los ferrocarrileros por desvió de recursos, el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Ismael Leija Escalante señaló que mientras un dirigente se enfoque en lo que es la defensa de los trabajadores debe estar tranquilo y únicamente pidió que la justicia sea pareja y se investigue a todos los que han sido denunciados.

El líder del Sindicato de Ferrocarrileros se suma a la lista de los dirigentes sindicales que son denunciados por desvío de recursos de los trabajadores, al acusarlo del manejo ilícito de mil 500 millones de pesos, por lo que se pide a las autoridades federales que se investigue y se le castigue.

Tan sólo en las últimas semanas se ha tocado a tres líderes sindicales a nivel nacional, que se mantenían en el cargo desde hace décadas, con la denuncia en contra de Romero Deschamps, del sindicato de PEMEX, la posible salida de Carlos Aceves del Olmo de CTM y ahora con Víctor Flores del Sindicato de Ferrocarrileros.

Ante esta situación, el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, señaló que si existe un delito debe ser castigado, pero pidió que la justicia sea pareja y se investigue todos los líderes que han sido denunciados.

Mencionó que así como se está investigando a Romero Deschamps y se podría iniciar con un proceso en contra de Víctor Flores, también se debe de investigar al Napoleón Gómez Urrutia que ha sido denunciado por el robo de los 55 millones de dólares.

Señaló que existe un laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se obliga a Napoleón a regresar el dinero que les corresponde a los trabajadores de Cananea y que se aprovecharon de las lagunas legales para apoderárselo.

“Lo único que pido es que la justicia sea pareja, que ese mecate que se está apretando para los líderes sindicales que sea parejo, si hay demanda contra Víctor Flores, que se le investigue y si se le comprueba que pague, lo mismo con Romero Deschamps y que se investigue a Napo y que pague”.

Hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso en contra del también Senador Napoleón Gómez Urrutia o su familia, a pesar de que se le ha vinculado con varios delitos, como el de lavado de dinero, la creación de empresas fantasmas, falsificación de documentos ante el SAT, pero confían que llegará el momento.

Rechazó que sea una persecución del Gobierno Federal en contra de los organismos sindicales, sino que se está aplicando la ley y se está actuando en contra de los malos líderes y está viendo por los trabajadores.