Piden se organicen ciudades norteñas

Urge una mejor conectividad entre el municipio de Monclova con Saltillo y Monterrey, ya que al tener una peligrosa infraestructura carretera, podría afectar la llegada de empresas a la región centro.

En repetidas ocasiones se dijo que desde el inicio de la actual administración de Gobierno Federal no se han asignado recursos para obras de infraestructura carretera, retirando más del 90 por ciento del presupuesto y lo que llega no alcanza para dar mantenimiento a los kilómetros de carreteras que hay en Coahuila.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), externó que todo requiere de un mantenimiento y que Andrés Manuel López Obrador no destine los recursos por supuesta corrupción solo está poniendo en peligro a los automovilistas y familias.

“Hemos detectado estas malas condiciones en la carretera y en varias ocasiones como foros hemos hecho comentarios referente a esto, pero esta misma situación la tiene Nuevo León y Chihuahua, todo el norte del país presenta muy baja inversión en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte”.

Señaló que la baja histórica de recursos está empezando a afectar gracias a que las pasadas administraciones si le dieron un mantenimiento, pero esto mermará la llegada de nuevas empresas en la región centro con el fenómeno del nearshoring.