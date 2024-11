Piden sentencien al asesino de Yajaira

Familiares de Yajaira Lizbeth Montelongo Sánchez pidieron que se agilice la sentencia en contra de Juan Carlos "N" quien también ha expresado que ya quiere finalizar con el proceso y permanecer en prisión por el delito de feminicidio.

Yajaira fue reportada como desaparecida el 21 de julio del presente año, después de que sus familiares la vieran por última vez. Desde entonces, procedieron a realizar una intensa búsqueda que culminó el 5 de agosto con el hallazgo de una osamenta en una brecha que conduce al ejido Saca de Bucareli en el municipio de San Buenaventura, tras un estricto estudio de las autoridades se confirmó que los restos correspondían a la joven madre de familia.

Juan Carlos "N", de aproximadamente 40 años de edad, mantenía una relación sentimental con la víctima, quien presuntamente fue asesinada a puñaladas. El imputado, también residente de San Buenaventura, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por las autoridades judiciales.

Desde entonces el imputado se encuentra recluido en el centro penitenciario de Saltillo en espera de que se retome la audiencia en su contra por el delito de feminicidio.

Leydi Montelongo, hermana de Yajaria, señaló que es en este mes cuando finaliza el plazo de investigación y piden que se haga justicia para que Juan Carlos "N" obtengan la pena máxima que es de 40 años.

"Será este mes cuando se retome la audiencia en el que podremos estar en la misma sala que él, lo que queremos es que se le den los años para que no salga de cárcel, él no puede hacer una reparación de daño ya que es de un millón de pesos. Sabemos que él no quiere seguir con esto, que acepta lo que hizo para que le den su sentencia".

Señaló que los niños no saben exactamente qué le pasó a su mamá, solo les han mencionado que se enfermó y quien si está triste es su niña, al ser la mayor de todos.