Marchan obreros; exigen sus pagos

El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA realizaron una manifestación pacífica por las principales calles de la Zona Centro para exigir el pago de salarios pendientes y finiquitos al 100% de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo, el alto a los robos y saqueos de Altos Hornos de México, la intervención del Gobierno Federal para que vigile el proceso de quiebra, que se nombre un Síndico honesto que proteja sus derechos, principalmente que la empresa se convierta en paraestatal.

Al realizar la asamblea para tomar acuerdos como cada miércoles en la plaza principal, lograr que su movimiento tenga más fuerza, y que se sumaran ex trabajadores sindicalizados que desde 1991 han solicitado el 5% por de la venta de la industria, así como pensionados de Frontera, decidieron hacer la protesta que estuvo liderada por Julián Torres Avalos, Juan Antonio Rubalcaba y Santos Ortiz.

"Le vamos a pedir al Gobierno Federal, a la doctora Claudia Sheinbaum que rescate AHMSA y la hagan paraestatal, sería lo mejor que nos pudiera pasar, que la hagan paraestatal para que nos paguen todo como debe de ser, es una petición y no es una cosa difícil, pero como trabajadores nos estamos manifestando para eso", destacó, Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa.

Enfatizó que pedirán a la presidenta de México que forme una comisión para que vigile el proceso de quiebra y que la empresa se venda realmente en lo que vale, se les pague a todos los trabajadores sus finiquitos y que se castigue a todos los que llevaron a AHMSA a la quiebra porque debe haber un responsable de la mala administración.

También que se investigue el saqueo de bienes y se aplique todo el peso de la ley a quienes se enriquecieron robando tubería y otros equipos propiedad de la acerera.

Ex obreros y trabajadores tomaron la calle; Zaragoza, De la Fuente, Miguel Hidalgo y Venustiano Carraza con pancartas y lonas en mano con las que exigieron se les respete el contrato colectivo de trabajo, pidiendo apoyos alimenticios, becas, pensiones y que les sigan brindando la seguridad social y otros derechos como trabajadores pues a la fecha no son ex empleados porque no se les ha entregado su finiquito.

Con gritos llamaron a la unidad y "fuera los sindicatos charros", "Alonso Ancira ratero, ex presidiario" "ni un paso atrás", además desconocieron a su líder sindical Ismael Leija Escalante, de quien han tenido nulo apoyo.

Al finalizar lanzaron la advertencia que están dispuestos a luchar y defender hasta las últimas consecuencias sus derechos e incluso la próxima semana acudirán a la ciudad de México para pedir la intervención del Gobierno de Claudia Sheinbaum.