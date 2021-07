Piden ser más estrictos en medidas sanitarias

Arturo Valdés Presidente de la Cámara Nacional del Comercio exhortó a las autoridades de salud ser más estrictos con las medidas de salud en todas partes y no esperar a estar nuevamente en color rojo para actuar, mencionó que aún hay tiempo para seguir trabajando intensamente en el tema de la prevención.

“Estamos en semáforo verde, lo único que pidieron las autoridades es cumplir con el reglamentos de salubridad, lo mismo de siempre el cubre bocas, gel antibacterial, la sana distancia y los aforos”, comentó.

Se necesita mayor trabajo en el tema de la prevención porque Coahuila está en semáforo verde, pero puede cambiar en cualquier momento y tomar medidas más severas, tal vez reduzcan aforos al 50% o se tome la decisión de ya no autorizar bailes.

El sector comercial están a la expectativa de lo que pueda pasar, siguiendo las reglas, Arturo Valdés dijo que el Subcomité Regional de Salud es quien decide pero no hay que esperar porque Monclova tiene contagios pero no tan alarmantes como en otras partes, pero no hay que esperar, hay que prevenir y ser responsables para no tener afectación otra vez.

Hizo un llamado a las autoridades para entre todos lograr que el número de contagios siga incrementando porque entonces la situación va a empeorar aún más y aun no se han recuperado de la crisis que ha dejado la pandemia desde su inicio.