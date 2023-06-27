Piden sindicalizados

Trabajadores de AHMSA piden a los altos ejecutivos de la empresa que den la cara y se dé una solución al problema de la falta de pago que aqueja a miles de obreros, donde muchos de ellos han tenido que vender sus pertenencias para salir adelante.

Dentro de las manifestaciones que se llevan al interior de la empresa, los obreros piden que acudan funcionarios de mayor nivel para dialogar con los obreros, ya que los que acuden no dan ninguna solución.

Tanto en la Planta Uno como en Planta Dos, acudió directivos de Relaciones Laborales, que únicamente informaron que la empresa no tienen dinero para pagar las nóminas al personal, pidieron tolerancia y que retiraran el movimiento.

En ambos casos la reacción de los trabajadores fue la misma, corriendo a los directivos de Relaciones Laboral, en Planta Dos a José Luis Falco y en Planta Uno a Roberto Acosta y a Joel García, sin llegar a un acuerdo.

Es por eso que el día de ayer Elique Cisneros señaló que es necesario que acudan personal de mayor rango, ejecutivo que tienen dirección de mando para dar la cara y dar solución a los problemas de los obreros.

Señalaron que están cansados de mentiras, están cansados que les digan que no hay dinero, que les pidan tolerancia, que les pidan tiempo, los trabajadores quieren soluciones y que se les dé una fecha de pago.

Mencionó que la situación de los trabajadores es complicada, en donde muchos de ellos se han visto obligados para vender sus pertenencias, en donde incluso algunos tienen pensado vender su casa, su patrimonio para cumplir con los pagos que se tienen pendientes, por lo que no se puede tolerar esta situación.