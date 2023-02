Pierde a sus hijos mujer maltratada

Dos hermanitos pidieron ayuda para rescatar a su mamá de ser golpeada pero ella prefirió no denunciar a su esposo por "amor", motivo para que la Pronnif decidiera quitarle a los niños mientras ella sale del círculo de violencia.

Trascendió que el pasado lunes, dos menores de edad de 10 y 12 años fueron resguardados por elementos de Seguridad Pública, quienes atendieron el caso de una mujer que era agredida por su pareja, que además destrozó su hogar.

Lo peor del caso es que los hermanitos Diego y Lizandro habían hubo del hogar para pedir ayuda, temiendo que progenitor lastimara gravemente a su mamá, sin embargo, al llegar los elementos a la colonia Carlos Salinas de Gortari, la mujer rechazó denunciar a su pareja sentimental.

Ante esto, la familia fue vinculada a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para darle seguimiento y analizar el entorno en que viven los pequeños. Al respecto, la delegada regional Martha Herrera mencionó que aunque las agresiones no fueron directamente contra los niños, si les tocó presenciar.

"Esta es una violencia indirecta y psicóloga para los menores de edad, por lo cual tuvimos a bien el poner a los niños con una familia de apoyo para salvaguardar los derechos y su integridad. A la mamá se le canalizó al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer para hacer la labor de concientización".

Señaló que el que la mujer siguiera en ese ciclo de violencia significaba que ponía en riesgo a sus hijos, no sabía cómo pararlo ni protegerse a ella ni a sus niños. Las mujeres que sufren violencia física, emocional, psicológica, económica y todas sus variantes, conlleva a una situación de la que no pueden salir de no tener la ayuda necesaria.

"El hecho que ella acepten hasta cierto punto o no encuentren salir del círculo de la violencia, incurren en una vulneración hacia los menores, quizás no con intención, pero si afectará a las niñas en su estabilidad psicoemocional".