Pierde Monclova en lucha por inversiones

Sí hay infraestructura para la llegada de nuevas empresas pero el problema es que otras ciudades las están peleando para su instalación, externó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE) en la región centro.

Se dio a conocer que una empresa japonesa ya no llegaría a la región centro para repuntar la economía generar nuevos empleos, además del cierre de la empresa Speco Wind Power, representando otro duro golpe para la economía de Monclova.

Al respecto el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Ramón, indicó que contrario a lo que muchos opinan, en la región centro si hay infraestructura para albergar nuevas empresas pero lo que afecta es que muchas ciudades y Estados se las están peleando.

"Hoy por hoy la necesidad es ese crecimiento económico que trae una empresa, nosotros estamos haciendo lo propio en la región centro y tendremos próximamente una reunión con el Secretario de Economía de Coahuila, Claudio Bress para ver este tema porque lo que no tenemos es tiempo".

Externó que debido a la llegada de TESLA a Nuevo León es que las empresas se van a instalar tarde o temprano, pero es prescindible que sea antes de tiempo por el problema económico que ha generado el paro de producción y quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA).