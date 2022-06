Pierde su maleta con 60 mil pesos

Tardó ocho meses en juntar su dinero y en un abrir y cerrar de ojos lo perdió, "Fue un error mío, sé que todavía hay gente buena, ojalá que alguien me los regresara", señaló Don Manuel Ramos de más de 60 años de edad.

Mediante redes sociales, Elisa Ramos dio a conocer la historia de su abuelo, mencionaba que todo ocurrió el sábado por la mañana y la publicación empezó a compartirse rápidamente.

Don Manuel mencionó que antes tenía una tiendita pero debido a problemas de salud en sus rodillas decidió quitarla pues ya no la podía atender, quedaron esos ahorros, eran entre 60 y 70 mil pesos, pretendía comprar un carrito bueno, bonito y barato para ir a sus consultas médicas o invertirlos para darle vuelta al dinero.

Ese día salió de su vivienda, debido a su dificultad para caminar dejó el maletín pequeño con el dinero dentro arriba del capacete del auto, siguió su camino hasta que se dio cuenta que el dinero se había quedado en el capacete pero ya era muy tarde, pues ya no estaba ahí.

Regresó a su vivienda preguntando a los vecinos del sector y a la gente que tiene cámaras de video vigilancia para ver si daba con el paradero del maletín.

"Eran 60 mil pesos, si me siento triste, impotente, per qué hace uno si ya pasó, me doliera más si me los hubieran robado, si me hubieran asaltado, pero yo tuve la culpa y si lo siento porque es mucho dinero, desde noviembre que dejé la tiendita empezamos a juntarlos poco a poco", comentó.

Aunque Don Manuel está consciente de que fue un error de él, sus familias se están moviendo para lograr recuperar la cantidad, ya que conocen la situación económica difícil por la que Don Manuel atraviesa no es tan buena, sobre todo porque copra medicamento muy caro para su esposa, mismo que tiene costos que pasan los mil pesos.